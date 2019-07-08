الامم المتحدة تكشف اعداد المصابين بالكوليرا في اليمن

2019/07/08 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن أكثر من 460 ألف يمني أصيبوا بوباء “الكوليرا” خلال العام الجاري 2019، توفي منهم 705 أشخاص.وقال حق: “هذا العام، تم تسجيل 460 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، بما في ذلك حوالي 200 ألف طفل.لقد تجاوزت هذه الأعداد معدل الإصابة بالمرض […]

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