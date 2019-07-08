التعليم تنهي تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه

2019/07/08 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

اعلنت وزارة

التعليم العالي، الاثنين، عن انهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه،

وتوجيه إنذار الى كلية النسور الجامعة.

وقالت دائرة

التعليم الجامعي الاهلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن

“وزير التعليم العالي قصي السهيل صادق على توصيات اللجنة التحقيقية والتي

تضمنت توجيه إنذار الى كلية النسور الجامعة، استنادا الى الفقرة اولا من المادة ٣٨

من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز

الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات

اللازمة لسير الامتحانات العامة”.

ولفت البيان

الى أنه “تقرر إنهاء تكليف عبد جواد كاظم العامري من منصب عميد الكلية

لتقصيره باداء واجباته وتكليف الجهة المؤسسة لترشيح ثلاثة اساتذة لاختيار احدهم

عميدا للكلية، كما اوصت اللجنة التحقيقية بإنهاء تكليف عبد الرضا جواد جاسم من

منصبه كمعاون عميد الكلية لعدم ممارسة دوره في مراقبة سير الامتحانات

العامة”، مؤكداً “إنهاء تكليف عادل حسين سبع من منصبه كرئيس قسم القانون

في الكلية لعدم انطباق احكام البند (أ) من الفقرة ثانيا من قانون التعليم الاهلي

رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ كون لقبه العلمي مدرس، فضلا عن عدم أخده الاحتياطات اللازمة لسير

الامتحانات التنافسية بالشكل المطلوب”.

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