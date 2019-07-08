2019/07/08 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدى الجاسم

العطرُ تَعْبَقُهُ حروفُك كلّماسامرتُها تَتَرَنَّمُ الكلماتُ

أحيا على عَرشِ الحبيبِ يمامةًغنّت على أغصانِها العبراتُ

أَسْقيك من خَمْرِ الوريدِ حكايةًتُرْوِي وتَعْبَقُ مِسكَها الزهراتُ

يا حالماً بين الضلوعِ تريدنيوأنا الجمالُ وأنت لي البسَماتُ

قفْ بين راحاتِ الحبيبةِ سائلاًما الوجدُ ما الأحلامُ ما الهَمْسَاتُ؟

تأتيك من روحي المباسمُ تَرْتَقِينحو السماءِ وروحُها الزفراتُ

أشتاقُ يا نَبْعَ الصفاءِ وليس ليإلا هواك على مدايَ تُقاتُ

فأبوحُ بالشعرِ الرقيقِ وصبوتيللياسمينِ وتَحتفي القسَماتُ

نَغْدُو إلى الريفِ الجميلِ مع الهَوىوتَرُفُّ فوقَ رؤوسِنا النخلاتُ

ونَظَلُّ في جمرِ الغَرامِ أحبّةًفَتُغَازِلُ الدنيا هنا النجماتُ

والبَرْقُ في قِمَمِ الجِبال مُعانِقٌروحينِ تُبْدِعُها هنا البركاتُ

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