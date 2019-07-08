2019/07/08 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليمن: العميد يحيى سريع: سلاح الجو اليمني المسير استهدف محطة تهامة للكهرباء في أبها السعودية بطائرات قاصف 2k هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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