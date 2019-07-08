2019/07/08 | 23:11

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القوات المسلحة اليمنية : الطيران المسير ينفذ عدة طلعات في العمق السعودي ويصيب اهدافه بدقة

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ان الطيران

المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات (قاصف k2) باتجاه مطار أبها الدولي

ومحطة كهرباء تهامة في مدينة أبها السعودية .

واكد سريع ان" العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بعدة هجمات

بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية

أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية -بفضل الله- وتسببت في تعطيل

الملاحة الجوية في المطار.والعملية الأخرى استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من طائرات قاصف2k

وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تحالف قوى

العدوان الذي شن خلال 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق

متفرقة من بلدنا سقط على إثرها شهداء وجرحى.

وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجيش السعودي في

جبل العمود وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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