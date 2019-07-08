اهم ماجاء في الحصاد اليوم

2019/07/08 | 23:11

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ابرز ماجاء في تصريحات عضو لجنة العلاقات الخارجية فرات التميمي

للحصاد التميمي : لجنة العلاقات الخارجية أصدرت بيان استنكرت فيه تصريحات

السفير العراقي في واشنطن التميمي : تصريحات السفير لا تمثل موقف العراق ووزارة الخارجية برفض

التطبيع مع الكيان الصهيوني التميمي : على الخارجية فتح تحقيق في تناقضات تصريحات السفير لمعرفة

الحقيقة التميمي : البرلمان مطالب بالرقابة على تصريحات السفراء والبعثات

الدبلوماسية التميمي : تصريحات السفير ستدرج في جلسات المجلس المقبلة التميمي : الخارجية أكدت انها لم تتأكد بعد من تصريحات

السفير التميمي : الوزارة تتعامل بمهنية وتشدد مع تشريحات السفراءابرز ماجاء في حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف

للحصادالصحاف : وزارة الخارجية عبرت عن موقفها المبدئي الداعم للقضية

والشعب الفلسطيني الصحاف : الوزارة أصدرت اعماما لكافة السفارات بعدم التصريح بهكذا

مواضيع حساسة الصحاف : موقف وزارة الخارجية هو الأوضح بشان مساندة القضية

الفلسطينية

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