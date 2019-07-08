شرطة بابل تعلن عن خطتها الامنية لحماية قوافل الحجاج

2019/07/08 | 23:16

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ النجف

وجه المرجع الديني ، علي السيستاني، الاثنين (8 تموز 2019)، تعازيه بوفاة المرجع الديني محمد الشاهرودي، بمدينة قم بإيران.

وقال السيستاني في برقية التعزية المرسلة الى نجل الشاهرودي، عبد الهادي الحسيني، "تلقينا بألم وأسى نبأ و

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحف البريطاني، الاثنين (8 تموز 2019)، أن قطعا أثرية من العراق وأفغانستان تمت مصادرتها في بريطانيا، ستعاد إلى بلدانها الأصلية بعد التأكد من مصدرها من قبل خبراء المتحف.

وذكر المتحف وفقا لصحيفة "المستقبل" الل

بغداد اليوم - بغداد

اتهم النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، وزارة الكهرباء بـ"استغفال" المواطنين عبر زيادة ساعات تجهيزهم بالتيار الكهربائي مقابل تخفيض فولتيته، فيما دعاها إلى الكف عن "المجاملات السياسية التي تهدر مل

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