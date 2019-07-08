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طيور اللقلق تزين سماء قرية "دوستك" في دهوك منذ عقود


طيور اللقلق تزين سماء قرية
2019/07/08 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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