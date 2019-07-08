2019/07/08 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل والي الجزيرة بعمليات إرادة النصر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل والي الجزيرة لدى داعش بعمليات إرادة النصر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل والي الجزيرة لدى داعش بعمليات إرادة النصر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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