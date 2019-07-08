English | كوردى

مقتل والي الجزيرة لدى داعش بعمليات إرادة النصر


مقتل والي الجزيرة لدى داعش بعمليات إرادة النصر
2019/07/08 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل والي الجزيرة بعمليات إرادة النصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل والي الجزيرة لدى داعش بعمليات إرادة النصر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل والي الجزيرة لدى داعش بعمليات إرادة النصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).

كامل التفاصيل في: موازين ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا