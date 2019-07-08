وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني

2019/07/08 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

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