الحكيم يبحث هاتفيا مع نظيره الاردني الارتقاء بالعلاقات بين البلدين

2019/07/08 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم ان “الوزير الحكيم أجرى اتصالاً هاتفياً مع الصفدي، وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بغداد وعمان، وأبديا الحرص المتبادل على تطويرها في جميع المجالات”.[…]

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