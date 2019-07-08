أغرب طريقة لاكتشاف الإصابة بالسرطان

2019/07/08 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف أم أنها مصابة بورم سرطاني بعد أن رفض طفلها البالغ من العمر 14 شهرًا تناول اللبن من ثديها الأيمن.

وقد أرضعت جوان كار (37 عامًا)

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