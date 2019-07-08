اعتقال شقيقين يتاجران بالمخدرات في ذي قار

2019/07/08 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

تمكنت قوة مشتركة، اليوم الاثنين، من القبض على شقيقين يتاجران بالمواد المخدرة وضبط ( 1940 ) قرص مخدر و( 15 ) قارورة

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