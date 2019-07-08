2019/07/08 | 23:42

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نائب يكشف عن ارقام مخيفة لاوامر قبض بحق ارهابيين في نينوى غير منفذة

كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، الاثنين، عن وجود 70

الف مذكرة قبض غير منفذة بحق الارهابيين في المحافظة.وحذر الدوبرداني في بيان صحفي ، من الخطورة المستقبلية لأمن نينوى

والعراق ككل، خاصة ان مذكرة القبض صادرة عن رئاسة محكمة استئناف نينوى

ومرسلة الى دائرة الاصلاح العراقية.واضاف ان “الكتاب تضمن وجود نحو ٧٠ الف مذكرة قبض في محافظة نينوى بحق

الارهابيين دون تنفيذ”، مشدداً على ضرورة اتخاذ اجراءات وتدابير

وتوفير أماكن احتجاز”.وبين ان “هناك من صدر بحقه عشرات مذكرات القبض لكن لعدم وجود مساحة

كافية للاحتجاز لم تنفذ”.

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