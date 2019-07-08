2019/07/08 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية المعروف ب “داعش” على شنكال وانهيار الحياة فيها وتدمير اهم مايحتاجه المجتمع وتفجير المدارس وخطف العشرات من المعلمين والمدرسين، ومحاولة امحاء العلم في شنكال، يتطوع الشباب والخريجين للوقوف بوجه محاولاتهم وتغيير الواقع نحو الافضل.كروب “واحة الامل”، الذي اسسته مجموعة من الطلبة والخريجين الايزيديين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة وخريجي شنگال يتطوعون لتغيير الواقع الدراسي في مجتمعهم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة وخريجي شنگال يتطوعون لتغيير الواقع الدراسي في مجتمعهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).