اعتقال شقيقان يتاجران بالمخدرات وضبط كمية منها في ذي قار

2019/07/08 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار… تمكنت قوة مشتركة، الاثنين، من القبض على شقيقين يتاجران بالمواد المخدرة وضبط ( 1940 ) قرص مخدر و( 15 ) قارورة تعاطي مادة الكريستال.وذكر بيان لقيادة الشرطة ، حصلت عليه /بدر نيوز/ إنه “من خلال توفر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من مكتب مكافحة مخدرات ذي قار بالتعاون مع […]

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