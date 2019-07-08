بالوثيقة: العراق يجمد اموال شركة و 7 اشخاص بتهمة تمويل الارهاب

2019/07/08 | 23:47

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بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة مكافحة غسيل الاموال التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تجميد اموال شركة و7 اشخاص بتهمة تمويل الارهاب.

وتضمنت وثيقة صادرة عن اللجنة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، وحملت عنوان (قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين)، إن القرار جاء "استنادا الى ما جاء في كتاب البنك المركزي العراقي - مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكتاب البنك المركزي العراقي - دائرة مراقبة الصيرفة وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام تجميد أموال الإرهابيين".

وتضيف، أنه "وفقا الصلاحيات المخولة لها، قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثالثة المنعقدة في 17 حزيران 2019، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لشركة الأرض الجديدة للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية، و 7 اشخاص اخرين هم: مشتاق طالب زغير الراوي، الذي سبق وأن تم تجميد أمواله وموارده الاقتصادية بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وعمر طالب زغير الراوي، ووليد طالب زغير الراوي، ومهند مشتاق طالب زغير الراوي، وعبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومحمد عبد القادر مطلي عساف الراوي، وحليمة آدان علي".

ونوهت الوثيقة الى "إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشان الكيان والأشخاص المشار اليهم أنفأ"

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