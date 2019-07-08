2019/07/08 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_سلمان_حسن ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد سلمان حسن - تأميم النفط العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد سلمان حسن - تأميم النفط العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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