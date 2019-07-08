بنس: مستعدون للتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي

2019/07/08 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن واشنطن لا تسعى للحرب مع إيران وأنها مستعدة للمفاوضات مع طهران، بشأن برنامجها النووي، لكنها لن تتراجع عن مواقفها.وقال بنس في تصريح أدلى به امس الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل فيما هو أفضل، والقوات المسلحة الأمريكية مستعدة لحماية البلاد ومصالحها ومواطنيها.وأضاف: «يجب على إيران ألا تترجم ضبط النفس الأمريكي على أنه نقص عزم»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران.نرغب في الحوار ومستعدون للإنصات، لكن أمريكا لن تتراجع».يأتي هذا التصريح غداة إعلان الرئيس الأمريكي، أن إيران لن تملك أبدا السلاح النووي، ناصحا إياها بأن تكون حذرة، بعد أن أعلنت طهران رفع تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المحدد في الاتفاق النووي.فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي ستعرضها لمزيد من العقوبات والعزلة.

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