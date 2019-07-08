محافظ بغداد يستقبل السفير الاردني ويتلقى دعوة لزيارة المملكة

2019/07/08 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحياكد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري حرص حكومته المحلية على تذليل العقبات التي تواجه عمل الشركات العربية والعالمية الرصينة في مجال مشاريع الخدمات والبنى التحتية للارتقاء بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد.جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه اليوم الاثنين، سعادة سفير المملكة الاردنية الهاشمية منتصر الزعبي والوفد المرافق له.وقال محافظ بغداد، في تصريح ادلى به عقب اللقاء، انه «ناقشنا الكثير من الملفات لاسيما مايتعلق بفتح افاق التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال مشاركة الشركات الاردنية الرصينة في اعادة العراق، فضلا عن تقديم الجانب الاردني التسهيلات لنقل المرضى العراقين وعلاجهم في مستشفيات المملكة، كما تم الحديث عن البيئة الامنة التي تتمتع بها العاصمة لجذب الاستثمارات».وتابع الجزائري «تطمح حكومة محافظة بغداد من خلال (حملة بغداد شرف لنا) للانفتاح على الشركات العالمية والعربية الرصينة واستقطابها بهدف الاستفادة من الخبرات والتطور العلمي الذي وصلت اليه هذه الشركات لإعادة بناء واعمار العراق».من جهته اشاد السفير الاردني بالنهضة الخدمية التي تشهدها محافظة بغداد لاسيما بعد استتباب الامن ودحر الارهاب.واثنى الزعبي على رؤية محافظ بغداد للنهوض بواقع العاصمة، مؤكدا دعم المملكة الاردنية الهاشمية للحكومتين المحلية والاتحادية في كافة المجالات، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله وجه بوضع امكانيات عن الاردن للمساهمة بإعادة بناء واعمار العراق بشكل عام، وبغداد على وجه الخصوص.وفي ختام اللقاء، وجه سعادة السفير الاردني الدعوة لمحافظ بغداد لزيارة المملكة الاردنية واللقاء بالشركات الاستثمارية.

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