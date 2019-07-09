2019/07/09 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

تحتفي جمعية الثقافة للجميع، بالمخرج كاظم النصار، في الساعة 6 من مساء غد..



الاربعاء، للحديث عن تجربته..



شاعرا ومخرجا، فضلا عن تسليط الضوء، على منجزه الاخير "ديمقراطية بكعب عال".

يدير الجلسة الشاعر جاسم العلي، ويشارك فيها مجموعة من الباحثين.

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