بتول كاظم: اعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً

بغداد / كاظم لازم
الملامح العراقية الاصيلة، جواز مرور الفنانة بتول كاظم الى روح المشاهدين في مسلسلاتها كافة.
إلتقيناها خلال حديث على طاولة "كافيه الصباح" متسائلين:
* حدث من الماضي عالق في ذاكرتك.
- وفاة والدي 2004.
* لازمة ترددينها باستمرار؟.
- اعطني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا.
* تأملي المستقبل.
- ضبابي ومجهول
* حدث انعطف بحياتك؟.
- وجود ابني
* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟.
- ليس كما كنت احلم
* ما الذي يستفزك جماليا؟.
- صورة طفل
* أهم كتاب قرأتيه؟.
- الطفل بين الوراثة والتربية تأليف محمد تقي
* منجز لغيرك تمنيتيه لنفسك؟.
- المشاركة في مسرحيات عواطف نعيم
* أغنية ترددينها دائما؟.
- "اشكيك لمين" لكاظم الساهر
* مرحلة متوهجة في حياتك؟.
- أيامي في معهد فنون الجميلة 1996
* ما الذي يبكيك؟ .
- أتذكر حفيدي
* شيء ندمت عليه؟.
- عندما بعت داري 2014
* بلد تتمنين زيارته؟.
- روسيا
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