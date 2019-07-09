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بتول كاظم: اعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً


بتول كاظم: اعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً
2019/07/09 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد / كاظم لازم

الملامح العراقية الاصيلة، جواز مرور الفنانة بتول كاظم الى روح المشاهدين في مسلسلاتها كافة.

إلتقيناها خلال حديث على طاولة "كافيه الصباح" متسائلين:

*  حدث من الماضي عالق في ذاكرتك. 

-   وفاة والدي 2004.

 *  لازمة ترددينها باستمرار؟.

- اعطني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا.

 *  تأملي المستقبل.

- ضبابي ومجهول 

* حدث انعطف بحياتك؟. 

- وجود ابني 

* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟. 

- ليس كما كنت احلم 

* ما الذي يستفزك جماليا؟. 

- صورة طفل 

* أهم كتاب قرأتيه؟. 

- الطفل بين الوراثة والتربية تأليف محمد تقي 

* منجز لغيرك تمنيتيه لنفسك؟.

- المشاركة في مسرحيات عواطف نعيم 

 * أغنية ترددينها دائما؟. 

- "اشكيك لمين" لكاظم الساهر 

* مرحلة متوهجة في حياتك؟.

- أيامي في معهد فنون الجميلة 1996

* ما الذي يبكيك؟ .

-  أتذكر حفيدي 

* شيء ندمت عليه؟.

- عندما بعت داري 2014

  * بلد تتمنين زيارته؟. 

- روسيا

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