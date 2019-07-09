بتول كاظم: اعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً

2019/07/09 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / كاظم لازم

الملامح العراقية الاصيلة، جواز مرور الفنانة بتول كاظم الى روح المشاهدين في مسلسلاتها كافة.

إلتقيناها خلال حديث على طاولة "كافيه الصباح" متسائلين:

* حدث من الماضي عالق في ذاكرتك.

- وفاة والدي 2004.

* لازمة ترددينها باستمرار؟.

- اعطني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا.

* تأملي المستقبل.

- ضبابي ومجهول

* حدث انعطف بحياتك؟.

- وجود ابني

* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟.

- ليس كما كنت احلم

* ما الذي يستفزك جماليا؟.

- صورة طفل

* أهم كتاب قرأتيه؟.

- الطفل بين الوراثة والتربية تأليف محمد تقي

* منجز لغيرك تمنيتيه لنفسك؟.

- المشاركة في مسرحيات عواطف نعيم

* أغنية ترددينها دائما؟.

- "اشكيك لمين" لكاظم الساهر

* مرحلة متوهجة في حياتك؟.

- أيامي في معهد فنون الجميلة 1996

* ما الذي يبكيك؟ .

- أتذكر حفيدي

* شيء ندمت عليه؟.

- عندما بعت داري 2014

* بلد تتمنين زيارته؟.

- روسيا

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