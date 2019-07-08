السهيل يوعز بفتح تحقيق بشأن الاعتداء على عميد كلية التراث

2019/07/09 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجَه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، بفتح تحقيق عاجل بشأن حادث الاعتداء على عميد كلية التراث الجامعة.وأوضح بيان للوزارة، ان السهيل شدد على ضرورة الكشف بأسرع وقت، عن ملابسات الاعتداء على عميد الكلية، كاظم احمد جواد، وما … Readmore

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