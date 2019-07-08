2019/07/09 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، ما يسمى بـ"والي الجزيرة" في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات "إرادة النصر".وقال موفدنا، إن قوة من الحشد الشعبي تمكنت من قبل ما يسمى بـ"والي الجزيرة" في تنظيم "داعش" الإرهابي المدعو حامد عبد محل.وكانت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي أعلنت، مساء اليوم، عن انتهاء الصفحة الثانية من عملية ارادة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل "والي الجزيرة" بداعش خلال عمليات "إرادة النصر") نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل "والي الجزيرة" بداعش خلال عمليات "إرادة النصر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).