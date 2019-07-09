فيما تعطل حركة الملاحة الجوية فيه.. قاصف 2K تستهدف مطار أبها مجددا ومحطة كهرباء تهامة

2019/07/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء الاثنين، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها

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