نائب يكشف عن 70 الف مذكرة قبض غير منفذة بحق الارهابيين في نينوى

2019/07/09 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم الاثنين، عن وجود 70 الف مذكرة قبض غير منفذة بحق الارهابيين في المحافظة.

وحذر الدوبرداني خلال

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