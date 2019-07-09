الدفاع المدني تنقذ عائلة حاصرتها النيران في أحدى الشقق السكنية شرقي بغداد

2019/07/09 | 00:18

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن انقاذ عائلة حاصرتهم النيران في أحدى الشقق السكنية شر...





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