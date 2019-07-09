الشابندر يفضح هؤلاء: لم يبقى من افكهم مستورا ليخفوه

2019/07/09 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ فضح النائب السابق عزت الشابندر ثلة سياسية “لم يبقى من افكهم مستورا ليخفوه”.وذكر الشابندر في تغريدة له “لااستثني الا من رحم ربي من صرخة الوجع القادمة لاشك ولا ريب بوجه شعية السلطة وسنة الجنطة”.

وبين ان “لم يبقى من افكهم مستورا يمكنهم ولا لفشلهم تبريرا يمكن الدفاع عنه”.

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