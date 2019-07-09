رئيس السن للنزاهة النيابية يكشف حقيقة الانتخابات ويفند ادعاءات الصجري

2019/07/09 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف رئيس السن للجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، الاثنين، حقيقة الانتخابات التي جرت في اللجنة مفندا ادعاءات الصجري.وذكر السهيل في بيان ان” رئيس لجنة النزاهة الحالي هو هشام السهيل ، مبينا ” حاولنا لمرات كثيرة لانتخاب رئيس ونائب ومقرر لكن تدخل الكتل السياسية يهبط عملية الانتخابات ونحن مستمرين برئاسة اللجنة”.

وبين ” النائب علي الصجري لديه وجه نظر بان هو من لديه الأغلبية وهو رئيس للجنة ، ولكن ليس هناك اغلبية حصل عليها”، مبينا ان عدد الحضور اثناء انتخابات رئاسة اللجنة كان 22 نائب وهو حصل على 11 صوت وحصل المنافس على 10 أصوات “.

وأضاف ان ” رئاسة اللجنة بحاجة الى النصف زائد واحد من عدد أعضاء اللجنة وليس اغلبية الحضور والنظام الداخلي واضح في المادة 74 تؤكد عدد أعضاء اللجنة 23 نائب”.

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