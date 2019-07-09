2019/07/09 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج لقد تكهن نيتشه بفظاعات القرن العشرين ، ال" حقائق التناوبية " وازداد نمو البشر ، غير أن فكره ، تعرض أيضا لكل الاستعمالات الخاطئة .دوريان أستور1 ترجمة : الحسن علاجينبغي الاحتراس من الحكمة الحضرية للنقوش الأثرية ، وهذه واحدة منها ذائعة الصيت : " لقد مات الإله " ، من توقيع نيتشه ." لقد مات نيتشه " ، من توقيع الإله ." انتصر الإله عليه ، لا مجال للشك في ذلك .إذا كان هناك من شيء ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحسن علاج - للخطإ أسبابه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحسن علاج - للخطإ أسبابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).