مايك بنس يحذر إيران من فهم ضبط النفس بأنه ضعف في عزم أميركا

2019/07/09 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إيران من فهم ضبط النفس بأنه ضعف في عزم أميركا،

وأضاف مايك بنس ان أميركا لا تسعى إلى حرب مع إيران وتعرب عن استعدادها للإنصات، ولكن أميركا لن تتراجع، وإن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، وان إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين

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