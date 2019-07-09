باسم العلي يلتقي جمهوره في بغداد

2019/07/09 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

يلتقي الفنان باسم العلي جمهوره العراقي بعد غياب طويل بسبب ابتعاده عن الساحة العراقية واقامته في اوروبا، وسيعود الى بغداد هذه الايام لغرض اقامة حفلين غنائيين.

سيحيي حفلته الاولى في نادي العلوية الى جانب الفنان الكبير ياس خضر، يوم الخميس المقبل 11 تموز الجاري، والحفلة الاخرى ستكون يوم الجمعة الموافق 12 تموز الجاري، في نادي اليرموك الترفيهي يشاركه الحفل الفنان صلاح حسن والفنان فاروق الخطيب.

تحدث النجم باسم العلي لجريدة “الصباح” عن مشاعره وهو يلتقي بجمهوره العراقي بعد فراق طويل وما سيقدمه من اغانٍ قائلا :” الجمهور العراقي له مكانة خاصة في نفسي ولقائي به يمثل قمة الفرح، فهو اول من آزرني وشجعني للمضي في مشواري الفني وله الفضل في نجوميتي، وانا بشوق كبير للقائه”.

اما على المستوى الفني فاضاف العلي “ ساجتهد من أجل اسعاد جمهوري، وساقدم اغاني جديدة اضافة الى الاغاني القديمة والمواويل، وستكون هناك خلطة منوعة من الاغاني، منها الخفيف مثل “خاله ياخاله، والا احرك كلبك” اما الاغاني التي فيها السلطنة فساقدم “واقع الحال، واي يادنيا، واوكف يازمن، وشجاه الناس وغيرها”.

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