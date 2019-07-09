2019/07/09 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ag-MlgPVpk4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج وصايا المنبر| ظاهرة تعاطي المخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج وصايا المنبر| ظاهرة تعاطي المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).