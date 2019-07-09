ضابط روسي: طاقم الغواصة المنكوبة منع حدوث كارثة عالمية

2019/07/09 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نقلت إحدى وسائل الإعلام الروسية عن مسؤول بالبحرية قوله إن حريقا شب على متن الغواصة النووية الروسية السرية كان يمكن أن يؤدى إلى

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