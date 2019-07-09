اطفاء حريق واسع في كفرسوسة بدمشق

2019/07/09 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أخمدت عناصر من إطفاء دمشق حريقا واسعا اندلع في بساتين منطقة كفرسوسة وسط العاصمة السورية دمشق.

وأفاد آمر جهاز إطفاء الحرائق المساعد علي نصر

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