2019/07/09 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب التونسي يتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا بعد فوزه على غانا 5-4 بضربات الترجيح ليواجه مدغشقر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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