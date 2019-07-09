محمد الحنفي - اليوم الحزب للنساء...

2019/07/09 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الإهداء إلى:ــ عضوات وأعضاء القطاع النسائي الطليعي.ــ عضوات المكتب الوطني للقطاع النسائي الطليعي.من أجل الاستمرار على نهج المضحيات والمضحين في حركة التحرير الشعبية.من أجل تجذر القطاع النسائي الحزبي في المجتمع المغربي.في أفق التحرير والديمقراطية والاشتراكية.من أجل مجتمع اشتراكي مغربي.محمد الحنفياليوم...الحزب للنساء...ونساء الحزب يلتقين...وما عهدنا إلا......

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