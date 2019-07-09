استهداف مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة في السعودية باستخدام طائرات قاصف “2 كيه”

2019/07/09 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

الرياض ـ (د ب أ)- متابعات

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي “أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كان المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني الموالي لجماعة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع قد اعلن مساء اليوم الاثنين أن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في مدينة أبها السعودية وذلك باستخدام طائرات قاصف (2 كيه)، حسبما ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

كان سريع قد اعلن في مطلع الشهر الجاري عن تنفيذ 36 عملية بطائرات مسيرة خلال الشهرين الماضيين استهدفت منشآت سعودية، مشيرا إلى أن “العمليات قد تتوسع لتشمل أهدافاً أخرى مشروعة وضمن نطاقات جغرافية أوسع”.

وقال العميد سريع إن العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بعدة هجمات بطائرات قاصف (2 كيه) استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف سريع “العملية الأخرى استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من طائرات قاصف (2 كيه) وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة”.

وأشار سريع إلى “أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تحالف قوى العدوان الذي شن خلال 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة من بلدنا سقط على إثرها شهداء وجرحى”.

وكان سريع قد أعلن في مطلع الشهر الجاري عن تنفيذ 36 عملية بطائرات مسيرة خلال الشهرين الماضيين استهدفت منشآت سعودية، مشيرا إلى أن “العمليات قد تتوسع لتشمل أهدافاً أخرى مشروعة وضمن نطاقات جغرافية أوسع”.

ومن جانبها، ذكرت قناة العربية التلفزيونية التي يملكها سعوديون الاثنين أن حركة الملاحة الجوية بمطار أبها تسير بشكل طبيعي بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل من التحالف الذي تقوده السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة في السعودية باستخدام طائرات قاصف “2 كيه”) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة في السعودية باستخدام طائرات قاصف “2 كيه”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).