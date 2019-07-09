تونس تتاهل على حساب غانا بركلات الجزاء

2019/07/09 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

تأهل المنتخب التونسي الى الدور الثمانية بعد الفوز على نظيرة الغاني بركلات الجزاء 5-4 في مسابقة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والمقامة حاليا في مصر بمدينة الاسماعيلية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في دور الستة عشر للبطولة.

تقدم منتخب تونس بهدف عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 73 ، ليعادل النتجه المنتخب الغاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما سجل المدافع التونسي البديل رامي البدوي هدفاً عكسياً بالخطأ في مرمى فريقه.

واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد لتكون كلمة الفصل لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لمنتخب تونس.

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