2019/07/09 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تطور "سوني" جوالاً قابلاً للطي منافسًا لـ"جالاكسي فولد" و"ميت إكس"، وسيتضمن بطارية سعة 3220 مللي أمبير في الساعة، وشاشة "إل جي"، وكاميرا مزودة

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