2019/07/09 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائرة كبيرة بالارواح والمعدات في كسر مجاهدي الجيش واللجان الشعبية امس الإثنين زحفين واسعين لهم قبالة علب، فيما نفذ المجاهدون عملية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هلاك واصابة عشرات المرتزقة بكسر زحفين لهم في عسير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هلاك واصابة عشرات المرتزقة بكسر زحفين لهم في عسير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).