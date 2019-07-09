برهم صالح رئيس غير شرعي يهدر المال العام !

2019/07/09 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضير طاهر

السيد برهم صالح يعلم بتقرير حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بخصوص تعرض الإنتخابات للتزوير ، وبالتالي البرلمان الذي صوت على إنتخاب صالح رئيسا للعراق برلمان مزور غير شرعي وكل مايصدر عنه يعد باطلا ، فضلا عن تحكم إيران في تعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ، وعليه يعد العراق دولة فاقدة للسيادة وساستها مجرد بيادق شطرنج بيد إيران ، علما ان منصب رئيس الجمهورية هو منصب فخري بلا صلاحيات !

لكن الغريب يبدو ان برهم صالح لديه هواية جمع البومات تصوير نفسه مع ملوك ورؤوساء العالم ، ولهذا لاحظناه يكثر من سفراته الى دول العالم لإلتقاط الصور مع زعمائها ..



فهو يعلم كيف تنظر هذه الدول الى العراق الذي أصلا لم يعد دولة ذات سيادة يحترمه العالم ، و أصبح دولة ميليشيات ولايوجد فيه مؤسسات محترمة ، ولاتوجد سلطة للقانون فيه ، وعليه حينما يزور صالح أي دولة سوف لن يكون لزيارته أي تأثير أو ثقل يذكر خصوصا حينما يؤدي برهم صالح دور وزير الخارجية الإيرانية ويدافع عن مصالح إيران!

مشكلة أخرى تسببها سفراته هي حجم الهدر الهائل للمال العالم الذي ينفق على زيارات برهم صالح الى دول العالم ، بينما العراق يعاني من الفقر والمجاعة وكثرة الأرامل والأيتام ، وحتى ماء صالح للشرب لايوجد في أكثر مدن العراق .

أتمنى من السيد برهم صالح ان يتصرف بمسؤولية مع المال العام ، ويتبرع بقسم من ميزانية رئاسة الجمهورية الى دور المسنين والأيتام ، وان يخصص قسما من الأموال لمعالجة المرضى المصابين بحالات مستعصية ولايملكون المال للعلاج .

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