مسؤول محلي: ألفا شخص يسافرون يومياً من كردستان الى ايران

2019/07/09 | 01:20

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بغداد اليوم - متابعة

أكد المدير العام للعلاقات بين كردستان العراق وإيران عبدالله عقراوي، أن إلغاء التأشيرة بين الجانب...





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