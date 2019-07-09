2019/07/09 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JPdGpNx8XhE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسب تقرير حكومي الكهرباء تحرز تقدماً واضح) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسب تقرير حكومي الكهرباء تحرز تقدماً واضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).