2019/07/09 | 01:43

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تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف في السعودية ، امس الاثنين، من إنقاذ امرأة مسنة عقب اشتعال النيران بغرفة النوم

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