تونس تنتفض وتقصي نجوم غانا بجدارة

2019/07/09 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكن المنتخب التونسي من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، وذلك بعد أن أقصى من طريقه منتخب

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