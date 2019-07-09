الدخيلي يؤكد اضافة محطة تحويل كهرباء ثانوية لمشروع ماء الناصرية الكبير لضمان ايصال المياه لمركز المحافظة

2019/07/09 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي

اكد النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي اضافة محطة تحويل كهرباء ثانوية لمشروع ماء الناصرية الكبيرة لضمان ايصال مياه الشرب لمركز المحافظة .

وقال الدخيلي ان ” المحافظة وجهت مديرية كهرباء ذي قار بإضافة محطة تحويل كهرباء ثانوية لمشروع ماء الناصرية الكبير بعد ورود شكاوى من مديرية ماء ذي قار بتذبذب فولتية التيار الكهربائي الذي يغذي المشروع “.

واضاف ان ” تفاوت التيار الكهربائي ادى الى عمل المشروع بنصف طاقته الانتاجية , موكداً استنفار كافة الكوادر الفنية والهندسية في مديرية الماء ومديرية كهرباء ذي قار لمعالجة عمل المضخات وتطويرها لضمان وصول الماء بصورة انسيابية وبدون انقطاع “.

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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