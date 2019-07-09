بعد تشكيكه بكفاءة ترامب.. لندن تدعم سفيرها

2019/07/09 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكّدت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، امس الإثنين "دعمها الكامل" لسفيرها في واشنطن، وذلك إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في

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