آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي في غرفة سرية

2019/07/09 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن هناك غرفة سرية داخل قبر توت عنخ آمون ربما تضم مومياء الملكة نفرتيتي.

ونوهت الشبكة عبر موقعها الإلكتروني

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