الشابندر يتحدث عن شيعة السلطة وسنّة الجنطة

2019/07/09 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت السياسي، عزت الشابندر، القوى السياسية بـ”اتباع السلطة والجنطة”.

وقال الشابندر في تغريدة على {تويتر} اليوم” لا استثني الا من رحم ربي من صرخة الوجع القادمة لاشك ولا ريب بوجه شيعة السلطة وسنة الجنطة”.

واضاف”حيث لم يبقى في افكهم مستوراً يمكنهم اخفاءه ولا لفشلهم تبريراً يمكننا الدفاع عنه”.انتهى

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